通貨 / WHD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
WHD: Cactus Inc Class A
41.24 USD 0.98 (2.43%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WHDの今日の為替レートは、2.43%変化しました。日中、通貨は1あたり40.09の安値と41.41の高値で取引されました。
Cactus Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WHD News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- New Strong Sell Stocks for September 9th
- Why Is Cactus (WHD) Down 1% Since Last Earnings Report?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- OXY Stock Outperforms Industry in Three Months: Time to Buy?
- A 12-Stock Sane Portfolio for Crazy Times
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Cactus, Inc. (WHD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cactus (WHD) Q2 EPS Falls 18.5%
- Earnings call transcript: Cactus Inc. misses Q2 2025 earnings expectations
- Cactus Q2 Earnings Miss, Revenues Fall Year Over Year
- Cactus earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Here's What Key Metrics Tell Us About Cactus (WHD) Q2 Earnings
- Cactus, Inc. (WHD) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Gibson Energy Q2 2025 presentation: Infrastructure focus drives earnings beat
- Earnings Preview: Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) Q2 Earnings Expected to Decline
- Analysts Estimate Cactus, Inc. (WHD) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Baker Hughes Q2 2025 slides: Margin expansion continues amid strategic portfolio shifts
- Baker Hughes beats Q2 expectations as adjusted EBITDA rises 7%
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- Touchstone Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TVOAX)
- Citi outlines what awaits the biggest U.S. oilfield services providers in H2
- Stock Market Today: Dow Jones Reverses, Tesla Surges; These Defense Stocks Gain After Iran Attack (Live Coverage)
- Gibson Energy stock rating cut to Hold by TD Securities on valuation
1日のレンジ
40.09 41.41
1年のレンジ
33.80 69.98
- 以前の終値
- 40.26
- 始値
- 40.64
- 買値
- 41.24
- 買値
- 41.54
- 安値
- 40.09
- 高値
- 41.41
- 出来高
- 1.012 K
- 1日の変化
- 2.43%
- 1ヶ月の変化
- -1.15%
- 6ヶ月の変化
- -9.80%
- 1年の変化
- -30.02%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K