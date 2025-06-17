クォートセクション
通貨 / WHD
WHD: Cactus Inc Class A

41.24 USD 0.98 (2.43%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WHDの今日の為替レートは、2.43%変化しました。日中、通貨は1あたり40.09の安値と41.41の高値で取引されました。

Cactus Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
40.09 41.41
1年のレンジ
33.80 69.98
以前の終値
40.26
始値
40.64
買値
41.24
買値
41.54
安値
40.09
高値
41.41
出来高
1.012 K
1日の変化
2.43%
1ヶ月の変化
-1.15%
6ヶ月の変化
-9.80%
1年の変化
-30.02%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K