货币 / WHD
WHD: Cactus Inc Class A
40.51 USD 0.05 (0.12%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WHD汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点40.31和高点40.85进行交易。
关注Cactus Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WHD新闻
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- New Strong Sell Stocks for September 9th
- Why Is Cactus (WHD) Down 1% Since Last Earnings Report?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- OXY Stock Outperforms Industry in Three Months: Time to Buy?
- A 12-Stock Sane Portfolio for Crazy Times
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Cactus, Inc. (WHD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cactus (WHD) Q2 EPS Falls 18.5%
- Earnings call transcript: Cactus Inc. misses Q2 2025 earnings expectations
- Cactus Q2 Earnings Miss, Revenues Fall Year Over Year
- Cactus earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Here's What Key Metrics Tell Us About Cactus (WHD) Q2 Earnings
- Cactus, Inc. (WHD) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Gibson Energy Q2 2025 presentation: Infrastructure focus drives earnings beat
- Earnings Preview: Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) Q2 Earnings Expected to Decline
- Analysts Estimate Cactus, Inc. (WHD) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Baker Hughes Q2 2025 slides: Margin expansion continues amid strategic portfolio shifts
- Baker Hughes beats Q2 expectations as adjusted EBITDA rises 7%
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- Touchstone Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TVOAX)
- Citi outlines what awaits the biggest U.S. oilfield services providers in H2
- Stock Market Today: Dow Jones Reverses, Tesla Surges; These Defense Stocks Gain After Iran Attack (Live Coverage)
- Gibson Energy stock rating cut to Hold by TD Securities on valuation
日范围
40.31 40.85
年范围
33.80 69.98
- 前一天收盘价
- 40.46
- 开盘价
- 40.31
- 卖价
- 40.51
- 买价
- 40.81
- 最低价
- 40.31
- 最高价
- 40.85
- 交易量
- 120
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- -2.90%
- 6个月变化
- -11.40%
- 年变化
- -31.26%
