WHD: Cactus Inc Class A
41.24 USD 0.98 (2.43%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WHD hat sich für heute um 2.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.09 bis zu einem Hoch von 41.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cactus Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WHD News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- New Strong Sell Stocks for September 9th
- Why Is Cactus (WHD) Down 1% Since Last Earnings Report?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- OXY Stock Outperforms Industry in Three Months: Time to Buy?
- A 12-Stock Sane Portfolio for Crazy Times
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Cactus, Inc. (WHD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cactus (WHD) Q2 EPS Falls 18.5%
- Earnings call transcript: Cactus Inc. misses Q2 2025 earnings expectations
- Cactus Q2 Earnings Miss, Revenues Fall Year Over Year
- Cactus earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Here's What Key Metrics Tell Us About Cactus (WHD) Q2 Earnings
- Cactus, Inc. (WHD) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Gibson Energy Q2 2025 presentation: Infrastructure focus drives earnings beat
- Earnings Preview: Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) Q2 Earnings Expected to Decline
- Analysts Estimate Cactus, Inc. (WHD) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Baker Hughes Q2 2025 slides: Margin expansion continues amid strategic portfolio shifts
- Baker Hughes beats Q2 expectations as adjusted EBITDA rises 7%
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- Touchstone Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TVOAX)
- Citi outlines what awaits the biggest U.S. oilfield services providers in H2
- Stock Market Today: Dow Jones Reverses, Tesla Surges; These Defense Stocks Gain After Iran Attack (Live Coverage)
- Gibson Energy stock rating cut to Hold by TD Securities on valuation
Tagesspanne
40.09 41.41
Jahresspanne
33.80 69.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.26
- Eröffnung
- 40.64
- Bid
- 41.24
- Ask
- 41.54
- Tief
- 40.09
- Hoch
- 41.41
- Volumen
- 1.012 K
- Tagesänderung
- 2.43%
- Monatsänderung
- -1.15%
- 6-Monatsänderung
- -9.80%
- Jahresänderung
- -30.02%
