WHD: Cactus Inc Class A

41.24 USD 0.98 (2.43%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WHD hat sich für heute um 2.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.09 bis zu einem Hoch von 41.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cactus Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
40.09 41.41
Jahresspanne
33.80 69.98
Vorheriger Schlusskurs
40.26
Eröffnung
40.64
Bid
41.24
Ask
41.54
Tief
40.09
Hoch
41.41
Volumen
1.012 K
Tagesänderung
2.43%
Monatsänderung
-1.15%
6-Monatsänderung
-9.80%
Jahresänderung
-30.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K