WHD: Cactus Inc Class A
40.46 USD 0.63 (1.58%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WHD за сегодня изменился на 1.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.69, а максимальная — 40.58.
Следите за динамикой Cactus Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
39.69 40.58
Годовой диапазон
33.80 69.98
- Предыдущее закрытие
- 39.83
- Open
- 39.98
- Bid
- 40.46
- Ask
- 40.76
- Low
- 39.69
- High
- 40.58
- Объем
- 561
- Дневное изменение
- 1.58%
- Месячное изменение
- -3.02%
- 6-месячное изменение
- -11.50%
- Годовое изменение
- -31.34%
