WD: Walker & Dunlop Inc

87.58 USD 2.21 (2.59%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WDの今日の為替レートは、2.59%変化しました。日中、通貨は1あたり86.16の安値と87.86の高値で取引されました。

Walker & Dunlop Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

WD News

1日のレンジ
86.16 87.86
1年のレンジ
64.48 118.15
以前の終値
85.37
始値
86.24
買値
87.58
買値
87.88
安値
86.16
高値
87.86
出来高
471
1日の変化
2.59%
1ヶ月の変化
4.92%
6ヶ月の変化
2.62%
1年の変化
-22.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K