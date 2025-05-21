通貨 / WD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
WD: Walker & Dunlop Inc
87.58 USD 2.21 (2.59%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WDの今日の為替レートは、2.59%変化しました。日中、通貨は1あたり86.16の安値と87.86の高値で取引されました。
Walker & Dunlop Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WD News
- Walker & Dunlop、元Invitation HomesのCFOを取締役に任命
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Walker & Dunlop grants CEO performance stock units tied to market benchmarks
- Walker And Dunlop Tries To Stay Healthy In A Struggling Market (NYSE:WD)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Walker & Dunlop (WD) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Walker&Dunlop earnings beat by $0.41, revenue topped estimates
- Tree.com (TREE) Beats Q2 Earnings Estimates
- Walker & Dunlop: A Solid Investment or a Risky Bet?
- 3 Mortgage & Related Services Stocks to Watch Amid Industry Challenges
- Keefe, Bruyette & Woods reiterates Outperform rating on Walker & Dunlop stock
- Walker & Dunlop secures $170 million refinancing for Salt Lake City complex
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Walker & Dunlop Arranges $90 Million Refinance for 2000 Biscayne in Miami
- Walker & Dunlop Arranges $106 Million Financing for Second Phase of D.C. Luxury Apartments by WC Smith
- Walker & Dunlop Arranges $125 Million Construction Loan for Mixed-Use Property, Cassi in the Miami Design District
- Walker & Dunlop Investment Partners Closes Seventh Discretionary Equity Fund
- Walker & Dunlop’s Built-For-Rent Report Highlights Accelerated Growth
- Keefe, Bruyette & Woods maintains WD Outperform with $95 target
- Walker & Dunlop Advises $86 Million Financing for Caesars Republic Scottsdale, a Hilton Hotel
- Walker & Dunlop Arranges Debt Financing and JV Equity for Long Branch NJ Multifamily Conversion
- Walker & Dunlop Arranges $87 Million Financing for La Costa’s Largest Community
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Walker & Dunlop stock hits 52-week low at $69.52
1日のレンジ
86.16 87.86
1年のレンジ
64.48 118.15
- 以前の終値
- 85.37
- 始値
- 86.24
- 買値
- 87.58
- 買値
- 87.88
- 安値
- 86.16
- 高値
- 87.86
- 出来高
- 471
- 1日の変化
- 2.59%
- 1ヶ月の変化
- 4.92%
- 6ヶ月の変化
- 2.62%
- 1年の変化
- -22.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K