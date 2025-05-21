货币 / WD
WD: Walker & Dunlop Inc
86.63 USD 1.47 (1.73%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WD汇率已更改1.73%。当日，交易品种以低点84.89和高点87.50进行交易。
关注Walker & Dunlop Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
84.89 87.50
年范围
64.48 118.15
- 前一天收盘价
- 85.16
- 开盘价
- 85.87
- 卖价
- 86.63
- 买价
- 86.93
- 最低价
- 84.89
- 最高价
- 87.50
- 交易量
- 258
- 日变化
- 1.73%
- 月变化
- 3.79%
- 6个月变化
- 1.51%
- 年变化
- -22.89%
