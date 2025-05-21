Devises / WD
WD: Walker & Dunlop Inc
87.30 USD 0.28 (0.32%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WD a changé de -0.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 86.65 et à un maximum de 88.65.
Suivez la dynamique Walker & Dunlop Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
86.65 88.65
Range Annuel
64.48 118.15
- Clôture Précédente
- 87.58
- Ouverture
- 87.41
- Bid
- 87.30
- Ask
- 87.60
- Plus Bas
- 86.65
- Plus Haut
- 88.65
- Volume
- 629
- Changement quotidien
- -0.32%
- Changement Mensuel
- 4.59%
- Changement à 6 Mois
- 2.30%
- Changement Annuel
- -22.29%
