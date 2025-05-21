KurseKategorien
WD: Walker & Dunlop Inc

87.58 USD 2.21 (2.59%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WD hat sich für heute um 2.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 86.16 bis zu einem Hoch von 87.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die Walker & Dunlop Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
86.16 87.86
Jahresspanne
64.48 118.15
Vorheriger Schlusskurs
85.37
Eröffnung
86.24
Bid
87.58
Ask
87.88
Tief
86.16
Hoch
87.86
Volumen
471
Tagesänderung
2.59%
Monatsänderung
4.92%
6-Monatsänderung
2.62%
Jahresänderung
-22.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K