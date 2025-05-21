Währungen / WD
WD: Walker & Dunlop Inc
87.58 USD 2.21 (2.59%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WD hat sich für heute um 2.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 86.16 bis zu einem Hoch von 87.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Walker & Dunlop Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WD News
- Walker & Dunlop beruft ehemaligen CFO von Invitation Homes in den Verwaltungsrat
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Walker & Dunlop grants CEO performance stock units tied to market benchmarks
- Walker And Dunlop Tries To Stay Healthy In A Struggling Market (NYSE:WD)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Walker & Dunlop (WD) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Walker&Dunlop earnings beat by $0.41, revenue topped estimates
- Tree.com (TREE) Beats Q2 Earnings Estimates
- Walker & Dunlop: A Solid Investment or a Risky Bet?
- 3 Mortgage & Related Services Stocks to Watch Amid Industry Challenges
- Keefe, Bruyette & Woods reiterates Outperform rating on Walker & Dunlop stock
- Walker & Dunlop secures $170 million refinancing for Salt Lake City complex
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Walker & Dunlop Arranges $90 Million Refinance for 2000 Biscayne in Miami
- Walker & Dunlop Arranges $106 Million Financing for Second Phase of D.C. Luxury Apartments by WC Smith
- Walker & Dunlop Arranges $125 Million Construction Loan for Mixed-Use Property, Cassi in the Miami Design District
- Walker & Dunlop Investment Partners Closes Seventh Discretionary Equity Fund
- Walker & Dunlop’s Built-For-Rent Report Highlights Accelerated Growth
- Keefe, Bruyette & Woods maintains WD Outperform with $95 target
- Walker & Dunlop Advises $86 Million Financing for Caesars Republic Scottsdale, a Hilton Hotel
- Walker & Dunlop Arranges Debt Financing and JV Equity for Long Branch NJ Multifamily Conversion
- Walker & Dunlop Arranges $87 Million Financing for La Costa’s Largest Community
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Walker & Dunlop stock hits 52-week low at $69.52
Tagesspanne
86.16 87.86
Jahresspanne
64.48 118.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 85.37
- Eröffnung
- 86.24
- Bid
- 87.58
- Ask
- 87.88
- Tief
- 86.16
- Hoch
- 87.86
- Volumen
- 471
- Tagesänderung
- 2.59%
- Monatsänderung
- 4.92%
- 6-Monatsänderung
- 2.62%
- Jahresänderung
- -22.04%
