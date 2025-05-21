Валюты / WD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WD: Walker & Dunlop Inc
85.16 USD 0.06 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WD за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.49, а максимальная — 85.41.
Следите за динамикой Walker & Dunlop Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WD
- Walker & Dunlop назначает бывшего финансового директора Invitation Homes в совет директоров
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Walker & Dunlop grants CEO performance stock units tied to market benchmarks
- Walker And Dunlop Tries To Stay Healthy In A Struggling Market (NYSE:WD)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Walker & Dunlop (WD) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Walker&Dunlop earnings beat by $0.41, revenue topped estimates
- Tree.com (TREE) Beats Q2 Earnings Estimates
- Walker & Dunlop: A Solid Investment or a Risky Bet?
- 3 Mortgage & Related Services Stocks to Watch Amid Industry Challenges
- Keefe, Bruyette & Woods reiterates Outperform rating on Walker & Dunlop stock
- Walker & Dunlop secures $170 million refinancing for Salt Lake City complex
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Walker & Dunlop Arranges $90 Million Refinance for 2000 Biscayne in Miami
- Walker & Dunlop Arranges $106 Million Financing for Second Phase of D.C. Luxury Apartments by WC Smith
- Walker & Dunlop Arranges $125 Million Construction Loan for Mixed-Use Property, Cassi in the Miami Design District
- Walker & Dunlop Investment Partners Closes Seventh Discretionary Equity Fund
- Walker & Dunlop’s Built-For-Rent Report Highlights Accelerated Growth
- Keefe, Bruyette & Woods maintains WD Outperform with $95 target
- Walker & Dunlop Advises $86 Million Financing for Caesars Republic Scottsdale, a Hilton Hotel
- Walker & Dunlop Arranges Debt Financing and JV Equity for Long Branch NJ Multifamily Conversion
- Walker & Dunlop Arranges $87 Million Financing for La Costa’s Largest Community
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Walker & Dunlop stock hits 52-week low at $69.52
Дневной диапазон
84.49 85.41
Годовой диапазон
64.48 118.15
- Предыдущее закрытие
- 85.22
- Open
- 84.74
- Bid
- 85.16
- Ask
- 85.46
- Low
- 84.49
- High
- 85.41
- Объем
- 237
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 2.02%
- 6-месячное изменение
- -0.21%
- Годовое изменение
- -24.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.