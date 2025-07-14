通貨 / VTLE
VTLE: Vital Energy Inc, par value $0.01 per share
16.40 USD 0.00 (0.00%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VTLEの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり16.13の安値と16.52の高値で取引されました。
Vital Energy Inc, par value $0.01 per shareダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
16.13 16.52
1年のレンジ
12.30 36.72
- 以前の終値
- 16.40
- 始値
- 16.37
- 買値
- 16.40
- 買値
- 16.70
- 安値
- 16.13
- 高値
- 16.52
- 出来高
- 1.590 K
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -7.24%
- 6ヶ月の変化
- -21.34%
- 1年の変化
- -37.83%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K