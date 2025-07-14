КотировкиРазделы
VTLE: Vital Energy Inc, par value $0.01 per share

16.52 USD 0.56 (3.51%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VTLE за сегодня изменился на 3.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.09, а максимальная — 16.68.

Следите за динамикой Vital Energy Inc, par value $0.01 per share. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
16.09 16.68
Годовой диапазон
12.30 36.72
Предыдущее закрытие
15.96
Open
16.09
Bid
16.52
Ask
16.82
Low
16.09
High
16.68
Объем
1.328 K
Дневное изменение
3.51%
Месячное изменение
-6.56%
6-месячное изменение
-20.77%
Годовое изменение
-37.38%
