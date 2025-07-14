Валюты / VTLE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VTLE: Vital Energy Inc, par value $0.01 per share
16.52 USD 0.56 (3.51%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VTLE за сегодня изменился на 3.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.09, а максимальная — 16.68.
Следите за динамикой Vital Energy Inc, par value $0.01 per share. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VTLE
- This Marvell Technology Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Friday - Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL), Marvell Tech (NASDAQ:MRVL)
- Dollar Tree To Rally More Than 15%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Build-A-Bear Workshop (NYSE:BBW)
- Texas Capital Securities downgrades Vital Energy stock rating to Hold as acquisition looms
- Crescent Energy to Acquire Vital Energy in a Deal Worth $3.1 Billion
- Crescent Energy Company Is The Clear Winner In Its Merger With Vital Energy (NYSE:CRGY)
- Crescent Energy Acquiring Vital: Fixing A Deeply Undervalued Situation Both Have (CRGY)
- Crescent reportedly acquiring Vital Energy stock, media reports suggest
- What's Going On With Crescent Energy Stock Monday? - Crescent Energy (NYSE:CRGY), Vital Energy (NYSE:VTLE)
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Crescent to acquire Vital Energy in $3.1 billion all-stock deal
- Crescent Energy in advanced talks to acquire Vital Energy
- Crescent Energy stock initiated with Outperform rating at William Blair
- Verint Systems, Vital Energy And Other Big Stocks Moving Higher In Monday's Pre-Market Session - Daqo New Energy (NYSE:DQ), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Vital Energy, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VTLE)
- Vital Energy, Inc. (VTLE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vital Energy (VTLE) Q2 EPS Jumps 38%
- Vital Energy (VTLE) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Vital Energy earnings beat by $0.16, revenue fell short of estimates
- Vital Energy (VTLE) Q2 Earnings Beat Estimates
- Vital Energy Q2 2025 slides: FCF generation fuels $310M debt paydown goal
- Analysts Estimate Talen Energy Corporation (TLN) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Vital Energy (VTLE) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Vital Energy: The Most Hedged Upstream Company (NYSE:VTLE)
- Citi raises Vital Energy stock price target to $20 on improved pricing
Дневной диапазон
16.09 16.68
Годовой диапазон
12.30 36.72
- Предыдущее закрытие
- 15.96
- Open
- 16.09
- Bid
- 16.52
- Ask
- 16.82
- Low
- 16.09
- High
- 16.68
- Объем
- 1.328 K
- Дневное изменение
- 3.51%
- Месячное изменение
- -6.56%
- 6-месячное изменение
- -20.77%
- Годовое изменение
- -37.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.