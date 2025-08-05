通貨 / VNOM
VNOM: Viper Energy Inc - Class A
37.96 USD 0.10 (0.26%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VNOMの今日の為替レートは、0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり37.61の安値と38.14の高値で取引されました。
Viper Energy Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
37.61 38.14
1年のレンジ
34.75 56.75
- 以前の終値
- 37.86
- 始値
- 37.92
- 買値
- 37.96
- 買値
- 38.26
- 安値
- 37.61
- 高値
- 38.14
- 出来高
- 3.414 K
- 1日の変化
- 0.26%
- 1ヶ月の変化
- -3.83%
- 6ヶ月の変化
- -16.30%
- 1年の変化
- -15.51%
