货币 / VNOM
VNOM: Viper Energy Inc - Class A
38.26 USD 0.07 (0.18%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VNOM汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点37.79和高点38.55进行交易。
关注Viper Energy Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
日范围
37.79 38.55
年范围
34.75 56.75
- 前一天收盘价
- 38.19
- 开盘价
- 37.95
- 卖价
- 38.26
- 买价
- 38.56
- 最低价
- 37.79
- 最高价
- 38.55
- 交易量
- 812
- 日变化
- 0.18%
- 月变化
- -3.07%
- 6个月变化
- -15.63%
- 年变化
- -14.85%
