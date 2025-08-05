Валюты / VNOM
VNOM: Viper Energy Inc - Class A
38.19 USD 0.69 (1.84%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VNOM за сегодня изменился на 1.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.74, а максимальная — 38.53.
Следите за динамикой Viper Energy Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VNOM
Дневной диапазон
37.74 38.53
Годовой диапазон
34.75 56.75
- Предыдущее закрытие
- 37.50
- Open
- 37.74
- Bid
- 38.19
- Ask
- 38.49
- Low
- 37.74
- High
- 38.53
- Объем
- 3.703 K
- Дневное изменение
- 1.84%
- Месячное изменение
- -3.24%
- 6-месячное изменение
- -15.79%
- Годовое изменение
- -15.00%
