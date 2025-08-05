Währungen / VNOM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VNOM: Viper Energy Inc - Class A
37.96 USD 0.10 (0.26%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VNOM hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.61 bis zu einem Hoch von 38.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die Viper Energy Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VNOM News
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- INFL: ETF Using Inflation As A Tailwind (NYSEARCA:INFL)
- Viper Energy (VNOM) Up 5.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/3/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Goldman adds four new stocks to September Directors Cut conviction list
- My $100K Model Portfolio For One Of The Market's Biggest Opportunities
- My #1 Contrarian Bet: Why I'm Betting Big On The Market's Most Undervalued Sector
- Viper Energy Expects Continued Production Growth After Sitio Acquisition (NASDAQ:VNOM)
- Diamondback Energy stock maintains Overweight rating at Piper Sandler
- Viper Energy Closes Sitio Deal, Raises Q3 Production Outlook
- Melius initiates Diamondback Energy stock with Buy rating, $213 price target
- Diamondback Energy price target lowered to $212 at Raymond James
- Sitio Royalties completes merger with Viper Energy, delists from NYSE
- VNOM Sub completes merger with Sitio Royalties, new entity trades as NASDAQ:VNOM
- Morgan Stanley turns more defensive on oil E&Ps, downgrades OXY, OVV, NOG
- Morgan Stanley initiates Viper Energy stock with Overweight rating
- How ConocoPhillips Is Maximizing Value in the U.S. Lower 48
- Oil Be Rich – Some Of My Favorite Energy Investments Everyone Should Know
- The Week That Was, The Week Ahead: Macro & Markets, August 10, 2025 - TipRanks.com
- Analysts See Over 20% Upside in These 3 “Strong Buy” Dividend Stocks – 7/8/2025 - TipRanks.com
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/6/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Viper Energy stock price target lowered to $56 at Raymond James
- Earnings call transcript: Viper Energy Q2 2025 beats earnings expectations
- Viper Energy, Inc. (VNOM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
37.61 38.14
Jahresspanne
34.75 56.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.86
- Eröffnung
- 37.92
- Bid
- 37.96
- Ask
- 38.26
- Tief
- 37.61
- Hoch
- 38.14
- Volumen
- 3.414 K
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- -3.83%
- 6-Monatsänderung
- -16.30%
- Jahresänderung
- -15.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K