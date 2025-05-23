通貨 / ULTY
ULTY: Tidal Trust II YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
5.62 USD 0.03 (0.53%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ULTYの今日の為替レートは、-0.53%変化しました。日中、通貨は1あたり5.58の安値と5.65の高値で取引されました。
Tidal Trust II YieldMax Ultra Option Income Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
5.58 5.65
1年のレンジ
5.23 10.92
- 以前の終値
- 5.65
- 始値
- 5.60
- 買値
- 5.62
- 買値
- 5.92
- 安値
- 5.58
- 高値
- 5.65
- 出来高
- 10.528 K
- 1日の変化
- -0.53%
- 1ヶ月の変化
- 0.90%
- 6ヶ月の変化
- -7.57%
- 1年の変化
- -46.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K