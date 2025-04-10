Валюты / ULTY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ULTY: Tidal Trust II YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
5.63 USD 0.01 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ULTY за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.59, а максимальная — 5.64.
Следите за динамикой Tidal Trust II YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ULTY
- ULTY ETF: Capital Erosion Likely To Worsen In 2H 2025 (NYSEARCA:ULTY)
- ULTY: Looks Compelling At This Price Range (NYSEARCA:ULTY)
- SPYI: Smart And Income-Rich Way To Invest In The S&P 500 (BATS:SPYI)
- ULTY: Strategy Has Improved But Let's Maintain Realistic Expectations (NYSEARCA:ULTY)
- ULTY: How YieldMax Reduced NAV Erosion While Sustaining 80%+ Yields (NYSEARCA:ULTY)
- ULTY: 100%+ Yield That Has To Be Ignored
- ULTY ETF: The New Strategy Has Worked, But Conditions May Be Shifting (NYSEARCA:ULTY)
- REX NVDA Growth & Income ETF: Forget ULTY And Buy This New ETF Instead
- 12 Undercovered Stocks: BrightSpire Capital, Vertex Pharmaceuticals, Adobe And More
- Behind The Curtain Of ULTY: Why YieldMax's Ultra Income May Be Capital Erosion In Disguise
- ULTY: Can't See That The Basic Strategy Works - Or Will (NYSEARCA:ULTY)
- ULTY: Downgrading To Hold As Structural Flaws Surface
- ULTY: A Fund That Should Have Value For More Aggressive Investors
- ULTY: An ETF Most Long-Term Investors Should Probably Avoid (NYSEARCA:ULTY)
- YMAX: This Fund-Of-Funds Could See Sustained Upside (NYSEARCA:YMAX)
- Undercovered Dozen: Morgan Stanley, Arista Networks, Global Ship Lease And More
- ULTY: Different Strategy YieldMax With Weekly Distributions But What-Ifs (NYSEARCA:ULTY)
- ULTY: You're Getting Paid, Sure, But You're Still Losing (NYSEARCA:ULTY)
- Compound Your Wealth With The Dividend Wheel Strategy
- ULTY: This Weekly Paying Option ETF Is For Risk Takers (NYSEARCA:ULTY)
- ULTY: Don't Be Fooled By Short-Term Momentum
- ULTY: Huge Risks For A Paltry Reward (NYSEARCA:ULTY)
- ULTY: Riding Innovation At Reduced Risk
- YMAX ETF: I'll Take One Of Everything (NYSEARCA:YMAX)
Дневной диапазон
5.59 5.64
Годовой диапазон
5.23 10.92
- Предыдущее закрытие
- 5.62
- Open
- 5.63
- Bid
- 5.63
- Ask
- 5.93
- Low
- 5.59
- High
- 5.64
- Объем
- 8.304 K
- Дневное изменение
- 0.18%
- Месячное изменение
- 1.08%
- 6-месячное изменение
- -7.40%
- Годовое изменение
- -46.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.