TZOO: Travelzoo
10.31 USD 0.55 (5.64%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TZOOの今日の為替レートは、5.64%変化しました。日中、通貨は1あたり9.73の安値と10.31の高値で取引されました。
Travelzooダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
9.73 10.31
1年のレンジ
9.20 24.85
- 以前の終値
- 9.76
- 始値
- 9.88
- 買値
- 10.31
- 買値
- 10.61
- 安値
- 9.73
- 高値
- 10.31
- 出来高
- 267
- 1日の変化
- 5.64%
- 1ヶ月の変化
- 4.99%
- 6ヶ月の変化
- -22.77%
- 1年の変化
- -14.08%
