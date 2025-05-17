Währungen / TZOO
TZOO: Travelzoo
10.24 USD 0.07 (0.68%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TZOO hat sich für heute um -0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.24 bis zu einem Hoch von 10.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Travelzoo-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TZOO News
Tagesspanne
10.24 10.48
Jahresspanne
9.20 24.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.31
- Eröffnung
- 10.30
- Bid
- 10.24
- Ask
- 10.54
- Tief
- 10.24
- Hoch
- 10.48
- Volumen
- 73
- Tagesänderung
- -0.68%
- Monatsänderung
- 4.28%
- 6-Monatsänderung
- -23.30%
- Jahresänderung
- -14.67%
