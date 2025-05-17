Valute / TZOO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TZOO: Travelzoo
10.21 USD 0.10 (0.97%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TZOO ha avuto una variazione del -0.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.11 e ad un massimo di 10.64.
Segui le dinamiche di Travelzoo. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TZOO News
- Travelzoo price target raised to $26 from $25 at Ascendiant Capital
- TravelZoo: Surprising Resilience In A Tough Economy (Upgrade) (NASDAQ:TZOO)
- Travelzoo: Q2 Does Not Shed Clarity On New Business Model Profitability Yet (NASDAQ:TZOO)
- Travelzoo 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TZOO)
- Travelzoo (TZOO) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Is Travelzoo (TZOO) Stock Undervalued Right Now?
- Travelzoo Posts 13% Revenue Gain in Q2
- Travelzoo (TZOO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Travelzoo Q2 2025 earnings miss hits stock
- Travelzoo Q2 2025 slides: Revenue up 13% as membership strategy pressures margins
- Travelzoo (TZOO) Q2 Earnings Lag Estimates
- Travelzoo earnings missed by $0.12, revenue topped estimates
- Azzurro Capital sells Travelzoo shares worth $1m
- Club Offers Released on June 26, 2025
- Club Offers Released on June 19, 2025
- Club Offers Released on June 12, 2025
- Club Offers Released on June 11, 2025
- travelzoo shareholders elect board members and approve compensation
- Microchip Technology To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Ambarella (NASDAQ:AMBA), Bath & Body Works (NYSE:BBWI)
- Travelzoo stock price target lifted to $25 by Ascendiant Capital
- Travelzoo's Advertising Segment Is Worse Than Numbers Reveal At First Sight
- Club Offers Released on May 25, 2025
- Azzurro capital sells $27,820 in Travelzoo stock
- Club Offers Released on May 18, 2025
Intervallo Giornaliero
10.11 10.64
Intervallo Annuale
9.20 24.85
- Chiusura Precedente
- 10.31
- Apertura
- 10.30
- Bid
- 10.21
- Ask
- 10.51
- Minimo
- 10.11
- Massimo
- 10.64
- Volume
- 478
- Variazione giornaliera
- -0.97%
- Variazione Mensile
- 3.97%
- Variazione Semestrale
- -23.52%
- Variazione Annuale
- -14.92%
21 settembre, domenica