TZOO: Travelzoo

10.21 USD 0.10 (0.97%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TZOO ha avuto una variazione del -0.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.11 e ad un massimo di 10.64.

Segui le dinamiche di Travelzoo. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.11 10.64
Intervallo Annuale
9.20 24.85
Chiusura Precedente
10.31
Apertura
10.30
Bid
10.21
Ask
10.51
Minimo
10.11
Massimo
10.64
Volume
478
Variazione giornaliera
-0.97%
Variazione Mensile
3.97%
Variazione Semestrale
-23.52%
Variazione Annuale
-14.92%
