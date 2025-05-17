Divisas / TZOO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TZOO: Travelzoo
9.76 USD 0.03 (0.31%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TZOO de hoy ha cambiado un 0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.64, mientras que el máximo ha alcanzado 9.92.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Travelzoo. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TZOO News
- Travelzoo price target raised to $26 from $25 at Ascendiant Capital
- TravelZoo: Surprising Resilience In A Tough Economy (Upgrade) (NASDAQ:TZOO)
- Travelzoo: Q2 Does Not Shed Clarity On New Business Model Profitability Yet (NASDAQ:TZOO)
- Travelzoo 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TZOO)
- Travelzoo (TZOO) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Is Travelzoo (TZOO) Stock Undervalued Right Now?
- Travelzoo Posts 13% Revenue Gain in Q2
- Travelzoo (TZOO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Travelzoo Q2 2025 earnings miss hits stock
- Travelzoo Q2 2025 slides: Revenue up 13% as membership strategy pressures margins
- Travelzoo (TZOO) Q2 Earnings Lag Estimates
- Travelzoo earnings missed by $0.12, revenue topped estimates
- Azzurro Capital sells Travelzoo shares worth $1m
- Club Offers Released on June 26, 2025
- Club Offers Released on June 19, 2025
- Club Offers Released on June 12, 2025
- Club Offers Released on June 11, 2025
- travelzoo shareholders elect board members and approve compensation
- Microchip Technology To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Ambarella (NASDAQ:AMBA), Bath & Body Works (NYSE:BBWI)
- Travelzoo stock price target lifted to $25 by Ascendiant Capital
- Travelzoo's Advertising Segment Is Worse Than Numbers Reveal At First Sight
- Club Offers Released on May 25, 2025
- Azzurro capital sells $27,820 in Travelzoo stock
- Club Offers Released on May 18, 2025
Rango diario
9.64 9.92
Rango anual
9.20 24.85
- Cierres anteriores
- 9.73
- Open
- 9.79
- Bid
- 9.76
- Ask
- 10.06
- Low
- 9.64
- High
- 9.92
- Volumen
- 182
- Cambio diario
- 0.31%
- Cambio mensual
- -0.61%
- Cambio a 6 meses
- -26.89%
- Cambio anual
- -18.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B