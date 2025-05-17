Валюты / TZOO
TZOO: Travelzoo
9.73 USD 0.12 (1.25%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TZOO за сегодня изменился на 1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.61, а максимальная — 9.76.
Следите за динамикой Travelzoo. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TZOO
- Travelzoo price target raised to $26 from $25 at Ascendiant Capital
- TravelZoo: Surprising Resilience In A Tough Economy (Upgrade) (NASDAQ:TZOO)
- Travelzoo: Q2 Does Not Shed Clarity On New Business Model Profitability Yet (NASDAQ:TZOO)
- Travelzoo 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TZOO)
- Travelzoo (TZOO) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Is Travelzoo (TZOO) Stock Undervalued Right Now?
- Travelzoo Posts 13% Revenue Gain in Q2
- Travelzoo (TZOO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Travelzoo Q2 2025 earnings miss hits stock
- Travelzoo Q2 2025 slides: Revenue up 13% as membership strategy pressures margins
- Travelzoo (TZOO) Q2 Earnings Lag Estimates
- Travelzoo earnings missed by $0.12, revenue topped estimates
- Azzurro Capital sells Travelzoo shares worth $1m
- Club Offers Released on June 26, 2025
- Club Offers Released on June 19, 2025
- Club Offers Released on June 12, 2025
- Club Offers Released on June 11, 2025
- travelzoo shareholders elect board members and approve compensation
- Microchip Technology To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Ambarella (NASDAQ:AMBA), Bath & Body Works (NYSE:BBWI)
- Travelzoo stock price target lifted to $25 by Ascendiant Capital
- Travelzoo's Advertising Segment Is Worse Than Numbers Reveal At First Sight
- Club Offers Released on May 25, 2025
- Azzurro capital sells $27,820 in Travelzoo stock
- Club Offers Released on May 18, 2025
Дневной диапазон
9.61 9.76
Годовой диапазон
9.20 24.85
- Предыдущее закрытие
- 9.61
- Open
- 9.69
- Bid
- 9.73
- Ask
- 10.03
- Low
- 9.61
- High
- 9.76
- Объем
- 154
- Дневное изменение
- 1.25%
- Месячное изменение
- -0.92%
- 6-месячное изменение
- -27.12%
- Годовое изменение
- -18.92%
