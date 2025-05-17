货币 / TZOO
TZOO: Travelzoo
9.76 USD 0.03 (0.31%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TZOO汇率已更改0.31%。当日，交易品种以低点9.64和高点9.92进行交易。
关注Travelzoo动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
9.64 9.92
年范围
9.20 24.85
- 前一天收盘价
- 9.73
- 开盘价
- 9.79
- 卖价
- 9.76
- 买价
- 10.06
- 最低价
- 9.64
- 最高价
- 9.92
- 交易量
- 182
- 日变化
- 0.31%
- 月变化
- -0.61%
- 6个月变化
- -26.89%
- 年变化
- -18.67%
