통화 / TZOO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TZOO: Travelzoo
10.21 USD 0.10 (0.97%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TZOO 환율이 오늘 -0.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.11이고 고가는 10.64이었습니다.
Travelzoo 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TZOO News
- Travelzoo price target raised to $26 from $25 at Ascendiant Capital
- TravelZoo: Surprising Resilience In A Tough Economy (Upgrade) (NASDAQ:TZOO)
- Travelzoo: Q2 Does Not Shed Clarity On New Business Model Profitability Yet (NASDAQ:TZOO)
- Travelzoo 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TZOO)
- Travelzoo (TZOO) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Is Travelzoo (TZOO) Stock Undervalued Right Now?
- Travelzoo Posts 13% Revenue Gain in Q2
- Travelzoo (TZOO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Travelzoo Q2 2025 earnings miss hits stock
- Travelzoo Q2 2025 slides: Revenue up 13% as membership strategy pressures margins
- Travelzoo (TZOO) Q2 Earnings Lag Estimates
- Travelzoo earnings missed by $0.12, revenue topped estimates
- Azzurro Capital sells Travelzoo shares worth $1m
- Club Offers Released on June 26, 2025
- Club Offers Released on June 19, 2025
- Club Offers Released on June 12, 2025
- Club Offers Released on June 11, 2025
- travelzoo shareholders elect board members and approve compensation
- Microchip Technology To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Ambarella (NASDAQ:AMBA), Bath & Body Works (NYSE:BBWI)
- Travelzoo stock price target lifted to $25 by Ascendiant Capital
- Travelzoo's Advertising Segment Is Worse Than Numbers Reveal At First Sight
- Club Offers Released on May 25, 2025
- Azzurro capital sells $27,820 in Travelzoo stock
- Club Offers Released on May 18, 2025
일일 변동 비율
10.11 10.64
년간 변동
9.20 24.85
- 이전 종가
- 10.31
- 시가
- 10.30
- Bid
- 10.21
- Ask
- 10.51
- 저가
- 10.11
- 고가
- 10.64
- 볼륨
- 478
- 일일 변동
- -0.97%
- 월 변동
- 3.97%
- 6개월 변동
- -23.52%
- 년간 변동율
- -14.92%
20 9월, 토요일