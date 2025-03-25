クォートセクション
通貨 / TOIIW
TOIIW: The Oncology Institute Inc - Warrant

0.0983 USD 0.0042 (4.10%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TOIIWの今日の為替レートは、-4.10%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0900の安値と0.1000の高値で取引されました。

The Oncology Institute Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TOIIW News

1日のレンジ
0.0900 0.1000
1年のレンジ
0.0058 0.1991
以前の終値
0.1025
始値
0.1000
買値
0.0983
買値
0.1013
安値
0.0900
高値
0.1000
出来高
19
1日の変化
-4.10%
1ヶ月の変化
-26.09%
6ヶ月の変化
265.43%
1年の変化
242.51%
