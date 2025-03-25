Valute / TOIIW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TOIIW: The Oncology Institute Inc - Warrant
0.0980 USD 0.0003 (0.31%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TOIIW ha avuto una variazione del -0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0980 e ad un massimo di 0.0980.
Segui le dinamiche di The Oncology Institute Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0980 0.0980
Intervallo Annuale
0.0058 0.1991
- Chiusura Precedente
- 0.0983
- Apertura
- 0.0980
- Bid
- 0.0980
- Ask
- 0.1010
- Minimo
- 0.0980
- Massimo
- 0.0980
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -0.31%
- Variazione Mensile
- -26.32%
- Variazione Semestrale
- 264.31%
- Variazione Annuale
- 241.46%
21 settembre, domenica