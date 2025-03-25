KurseKategorien
TOIIW: The Oncology Institute Inc - Warrant

0.0980 USD 0.0003 (0.31%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TOIIW hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0980 bis zu einem Hoch von 0.0980 gehandelt.

Verfolgen Sie die The Oncology Institute Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0980 0.0980
Jahresspanne
0.0058 0.1991
Vorheriger Schlusskurs
0.0983
Eröffnung
0.0980
Bid
0.0980
Ask
0.1010
Tief
0.0980
Hoch
0.0980
Volumen
3
Tagesänderung
-0.31%
Monatsänderung
-26.32%
6-Monatsänderung
264.31%
Jahresänderung
241.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K