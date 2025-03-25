CotationsSections
TOIIW: The Oncology Institute Inc - Warrant

0.0980 USD 0.0003 (0.31%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TOIIW a changé de -0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0980 et à un maximum de 0.0980.

Suivez la dynamique The Oncology Institute Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0980 0.0980
Range Annuel
0.0058 0.1991
Clôture Précédente
0.0983
Ouverture
0.0980
Bid
0.0980
Ask
0.1010
Plus Bas
0.0980
Plus Haut
0.0980
Volume
3
Changement quotidien
-0.31%
Changement Mensuel
-26.32%
Changement à 6 Mois
264.31%
Changement Annuel
241.46%
20 septembre, samedi