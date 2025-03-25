КотировкиРазделы
Валюты / TOIIW
Назад в Рынок акций США

TOIIW: The Oncology Institute Inc - Warrant

0.1050 USD 0.0000 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TOIIW за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1050, а максимальная — 0.1050.

Следите за динамикой The Oncology Institute Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TOIIW

Дневной диапазон
0.1050 0.1050
Годовой диапазон
0.0058 0.1991
Предыдущее закрытие
0.1050
Open
0.1050
Bid
0.1050
Ask
0.1080
Low
0.1050
High
0.1050
Объем
1
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-21.05%
6-месячное изменение
290.33%
Годовое изменение
265.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.