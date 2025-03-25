FiyatlarBölümler
Dövizler / TOIIW
Geri dön - Hisse senetleri

TOIIW: The Oncology Institute Inc - Warrant

0.0980 USD 0.0003 (0.31%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TOIIW fiyatı bugün -0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0980 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0980 aralığında işlem gördü.

The Oncology Institute Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TOIIW haberleri

Günlük aralık
0.0980 0.0980
Yıllık aralık
0.0058 0.1991
Önceki kapanış
0.0983
Açılış
0.0980
Satış
0.0980
Alış
0.1010
Düşük
0.0980
Yüksek
0.0980
Hacim
3
Günlük değişim
-0.31%
Aylık değişim
-26.32%
6 aylık değişim
264.31%
Yıllık değişim
241.46%
21 Eylül, Pazar