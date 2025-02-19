通貨 / TCMD
TCMD: Tactile Systems Technology Inc
14.09 USD 0.39 (2.85%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TCMDの今日の為替レートは、2.85%変化しました。日中、通貨は1あたり13.69の安値と14.09の高値で取引されました。
Tactile Systems Technology Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
13.69 14.09
1年のレンジ
8.61 21.10
- 以前の終値
- 13.70
- 始値
- 13.73
- 買値
- 14.09
- 買値
- 14.39
- 安値
- 13.69
- 高値
- 14.09
- 出来高
- 602
- 1日の変化
- 2.85%
- 1ヶ月の変化
- 6.42%
- 6ヶ月の変化
- 8.14%
- 1年の変化
- -3.49%
