Devises / TCMD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TCMD: Tactile Systems Technology Inc
14.06 USD 0.03 (0.21%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TCMD a changé de -0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.84 et à un maximum de 14.15.
Suivez la dynamique Tactile Systems Technology Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TCMD Nouvelles
- Should Value Investors Buy Tactile Systems Technology (TCMD) Stock?
- LivaNova PLC (LIVN) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- Are Investors Undervaluing Tactile Systems Technology (TCMD) Right Now?
- Dodd, Tactile Systems CEO, sells $95k in TCMD stock
- Is Tactile Systems Technology (TCMD) Stock Undervalued Right Now?
- Tactile Systems Technology (TCMD) Just Overtook the 20-Day Moving Average
- Tactile Systems Technology (TCMD) Recently Broke Out Above the 50-Day Moving Average
- Tactile Systems Technology stock rises after beating Q2 estimates
- Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Tactile Systems Q2 2025 misses EPS, beats revenue
- Tactile Systems earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Tactile Systems Technology (TCMD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Tactile Systems (TCMD) Q2 Revenue Up 8%
- DexCom (DXCM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Tactile Systems at Jefferies Conference: Strategic Growth in Healthcare
- Tactile Systems at William Blair Conference: Strategic Growth Insights
- Tactile Medical to Present at Upcoming Investor Conferences in June
- Tactile Systems Stock Tumbles As Q1 Earnings Fall Short Of Expectations - Tactile Systems Tech (NASDAQ:TCMD)
- Crude Oil Rises Sharply; US Trade Deficit Widens In March - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Diversified Healthcare (NASDAQ:DHC)
- Tactile Systems stock tumbles after Q1 miss
- Tactile Systems Technology: Interesting Devices Company, Need More Clarity (NASDAQ:TCMD)
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing This Quarter - ProKidney (NASDAQ:PROK), RadNet (NASDAQ:RDNT)
- This Workday Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - CervoMed (NASDAQ:CRVO), Qiagen (NYSE:QGEN)
- Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
13.84 14.15
Range Annuel
8.61 21.10
- Clôture Précédente
- 14.09
- Ouverture
- 14.12
- Bid
- 14.06
- Ask
- 14.36
- Plus Bas
- 13.84
- Plus Haut
- 14.15
- Volume
- 589
- Changement quotidien
- -0.21%
- Changement Mensuel
- 6.19%
- Changement à 6 Mois
- 7.90%
- Changement Annuel
- -3.70%
20 septembre, samedi