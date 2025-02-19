Divisas / TCMD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TCMD: Tactile Systems Technology Inc
13.70 USD 0.10 (0.72%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TCMD de hoy ha cambiado un -0.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.55, mientras que el máximo ha alcanzado 13.97.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Tactile Systems Technology Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TCMD News
- Should Value Investors Buy Tactile Systems Technology (TCMD) Stock?
- LivaNova PLC (LIVN) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- Are Investors Undervaluing Tactile Systems Technology (TCMD) Right Now?
- Dodd, Tactile Systems CEO, sells $95k in TCMD stock
- Is Tactile Systems Technology (TCMD) Stock Undervalued Right Now?
- Tactile Systems Technology (TCMD) Just Overtook the 20-Day Moving Average
- Tactile Systems Technology (TCMD) Recently Broke Out Above the 50-Day Moving Average
- Tactile Systems Technology stock rises after beating Q2 estimates
- Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Tactile Systems Q2 2025 misses EPS, beats revenue
- Tactile Systems earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Tactile Systems Technology (TCMD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Tactile Systems (TCMD) Q2 Revenue Up 8%
- DexCom (DXCM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Tactile Systems at Jefferies Conference: Strategic Growth in Healthcare
- Tactile Systems at William Blair Conference: Strategic Growth Insights
- Tactile Medical to Present at Upcoming Investor Conferences in June
- Tactile Systems Stock Tumbles As Q1 Earnings Fall Short Of Expectations - Tactile Systems Tech (NASDAQ:TCMD)
- Crude Oil Rises Sharply; US Trade Deficit Widens In March - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Diversified Healthcare (NASDAQ:DHC)
- Tactile Systems stock tumbles after Q1 miss
- Tactile Systems Technology: Interesting Devices Company, Need More Clarity (NASDAQ:TCMD)
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing This Quarter - ProKidney (NASDAQ:PROK), RadNet (NASDAQ:RDNT)
- This Workday Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - CervoMed (NASDAQ:CRVO), Qiagen (NYSE:QGEN)
- Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
13.55 13.97
Rango anual
8.61 21.10
- Cierres anteriores
- 13.80
- Open
- 13.79
- Bid
- 13.70
- Ask
- 14.00
- Low
- 13.55
- High
- 13.97
- Volumen
- 456
- Cambio diario
- -0.72%
- Cambio mensual
- 3.47%
- Cambio a 6 meses
- 5.14%
- Cambio anual
- -6.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B