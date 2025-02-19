货币 / TCMD
TCMD: Tactile Systems Technology Inc
13.67 USD 0.13 (0.94%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TCMD汇率已更改-0.94%。当日，交易品种以低点13.55和高点13.97进行交易。
关注Tactile Systems Technology Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TCMD新闻
日范围
13.55 13.97
年范围
8.61 21.10
- 前一天收盘价
- 13.80
- 开盘价
- 13.79
- 卖价
- 13.67
- 买价
- 13.97
- 最低价
- 13.55
- 最高价
- 13.97
- 交易量
- 353
- 日变化
- -0.94%
- 月变化
- 3.25%
- 6个月变化
- 4.91%
- 年变化
- -6.37%
