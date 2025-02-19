КотировкиРазделы
TCMD: Tactile Systems Technology Inc

13.80 USD 0.28 (2.07%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TCMD за сегодня изменился на 2.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.52, а максимальная — 13.88.

Следите за динамикой Tactile Systems Technology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TCMD

Дневной диапазон
13.52 13.88
Годовой диапазон
8.61 21.10
Предыдущее закрытие
13.52
Open
13.55
Bid
13.80
Ask
14.10
Low
13.52
High
13.88
Объем
416
Дневное изменение
2.07%
Месячное изменение
4.23%
6-месячное изменение
5.91%
Годовое изменение
-5.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.