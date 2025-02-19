Валюты / TCMD
TCMD: Tactile Systems Technology Inc
13.80 USD 0.28 (2.07%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TCMD за сегодня изменился на 2.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.52, а максимальная — 13.88.
Следите за динамикой Tactile Systems Technology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TCMD
Дневной диапазон
13.52 13.88
Годовой диапазон
8.61 21.10
- Предыдущее закрытие
- 13.52
- Open
- 13.55
- Bid
- 13.80
- Ask
- 14.10
- Low
- 13.52
- High
- 13.88
- Объем
- 416
- Дневное изменение
- 2.07%
- Месячное изменение
- 4.23%
- 6-месячное изменение
- 5.91%
- Годовое изменение
- -5.48%
