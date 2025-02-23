通貨 / SHO
SHO: Sunstone Hotel Investors Inc Sunstone Hotel Investors Inc
9.92 USD 0.17 (1.74%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SHOの今日の為替レートは、1.74%変化しました。日中、通貨は1あたり9.76の安値と10.01の高値で取引されました。
Sunstone Hotel Investors Inc Sunstone Hotel Investors Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
9.76 10.01
1年のレンジ
7.45 12.41
- 以前の終値
- 9.75
- 始値
- 9.78
- 買値
- 9.92
- 買値
- 10.22
- 安値
- 9.76
- 高値
- 10.01
- 出来高
- 2.814 K
- 1日の変化
- 1.74%
- 1ヶ月の変化
- 6.10%
- 6ヶ月の変化
- 5.31%
- 1年の変化
- -3.88%
