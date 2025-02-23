货币 / SHO
SHO: Sunstone Hotel Investors Inc Sunstone Hotel Investors Inc
9.83 USD 0.06 (0.61%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SHO汇率已更改0.61%。当日，交易品种以低点9.81和高点9.91进行交易。
关注Sunstone Hotel Investors Inc Sunstone Hotel Investors Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SHO新闻
- Cool Enough For Cuts
- Credit Rating For The Unrated REITs (Part 16): Sunstone Hotel Investors Stock (NYSE:SHO)
- Earnings call transcript: Sunstone Hotel Q2 2025 misses EPS, stock drops
- Sunstone Hotel (SHO) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Sunstone Hotel Investors (SHO) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Sunstone Hotel Investors earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- National Storage (NSA) Q2 FFO and Revenues Miss Estimates
- JPMorgan initiates Sunstone Hotel stock with underweight rating
- The Inflation That Wasn't
- Harbor AlphaEdge Next Generation REITs ETF Q1 2025 Commentary
- SUNSTONE HOTEL INVESTORS ANNOUNCES THE DISPOSITION OF HILTON NEW ORLEANS ST. CHARLES
- Stable 7%-Plus Yield On Sunstone Hotel Investors And Its Preferred Shares (NYSE:SHO)
- Losers Of REIT Earnings Season
- Evercore ISI lifts Sunstone Hotel stock rating, sets $10 target
- Park Hotels & Resorts: Unlikely To Achieve 2025 Financial Goals (NYSE:PK)
- Buying REIT Preferred Stocks Part 2: Summit Or Sunstone Hotel Preferreds? (NYSE:INN)
- Excelerate Energy, MediaAlpha And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), Alumis (NASDAQ:ALMS)
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of March 31, 2025 - TipRanks.com
- Sunstone Hotel: Consider Its Preferreds If You're Banking On A Recovery (NYSE:SHO.PR.H)
- Credit Scoring Of Sunstone Hotel Investors Confirms Purchase Of Preferreds
- Bad Vibes, Positive Results
日范围
9.81 9.91
年范围
7.45 12.41
- 前一天收盘价
- 9.77
- 开盘价
- 9.82
- 卖价
- 9.83
- 买价
- 10.13
- 最低价
- 9.81
- 最高价
- 9.91
- 交易量
- 1.984 K
- 日变化
- 0.61%
- 月变化
- 5.13%
- 6个月变化
- 4.35%
- 年变化
- -4.75%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值