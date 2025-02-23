Валюты / SHO
SHO: Sunstone Hotel Investors Inc Sunstone Hotel Investors Inc
9.77 USD 0.11 (1.14%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SHO за сегодня изменился на 1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.50, а максимальная — 9.77.
Следите за динамикой Sunstone Hotel Investors Inc Sunstone Hotel Investors Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.50 9.77
Годовой диапазон
7.45 12.41
- Предыдущее закрытие
- 9.66
- Open
- 9.65
- Bid
- 9.77
- Ask
- 10.07
- Low
- 9.50
- High
- 9.77
- Объем
- 3.717 K
- Дневное изменение
- 1.14%
- Месячное изменение
- 4.49%
- 6-месячное изменение
- 3.72%
- Годовое изменение
- -5.33%
