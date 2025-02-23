Währungen / SHO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SHO: Sunstone Hotel Investors Inc Sunstone Hotel Investors Inc
9.92 USD 0.17 (1.74%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SHO hat sich für heute um 1.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.76 bis zu einem Hoch von 10.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sunstone Hotel Investors Inc Sunstone Hotel Investors Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHO News
- Cool Enough For Cuts
- Credit Rating For The Unrated REITs (Part 16): Sunstone Hotel Investors Stock (NYSE:SHO)
- Earnings call transcript: Sunstone Hotel Q2 2025 misses EPS, stock drops
- Sunstone Hotel (SHO) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Sunstone Hotel Investors (SHO) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Sunstone Hotel Investors earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- National Storage (NSA) Q2 FFO and Revenues Miss Estimates
- JPMorgan initiates Sunstone Hotel stock with underweight rating
- The Inflation That Wasn't
- Harbor AlphaEdge Next Generation REITs ETF Q1 2025 Commentary
- SUNSTONE HOTEL INVESTORS ANNOUNCES THE DISPOSITION OF HILTON NEW ORLEANS ST. CHARLES
- Stable 7%-Plus Yield On Sunstone Hotel Investors And Its Preferred Shares (NYSE:SHO)
- Losers Of REIT Earnings Season
- Evercore ISI lifts Sunstone Hotel stock rating, sets $10 target
- Park Hotels & Resorts: Unlikely To Achieve 2025 Financial Goals (NYSE:PK)
- Buying REIT Preferred Stocks Part 2: Summit Or Sunstone Hotel Preferreds? (NYSE:INN)
- Excelerate Energy, MediaAlpha And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), Alumis (NASDAQ:ALMS)
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of March 31, 2025 - TipRanks.com
- Sunstone Hotel: Consider Its Preferreds If You're Banking On A Recovery (NYSE:SHO.PR.H)
- Losers Of REIT Earnings Season
- Credit Scoring Of Sunstone Hotel Investors Confirms Purchase Of Preferreds
- Bad Vibes, Positive Results
Tagesspanne
9.76 10.01
Jahresspanne
7.45 12.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.75
- Eröffnung
- 9.78
- Bid
- 9.92
- Ask
- 10.22
- Tief
- 9.76
- Hoch
- 10.01
- Volumen
- 2.814 K
- Tagesänderung
- 1.74%
- Monatsänderung
- 6.10%
- 6-Monatsänderung
- 5.31%
- Jahresänderung
- -3.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K