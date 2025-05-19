通貨 / SDA
SDA: SunCar Technology Group Inc
2.67 USD 0.01 (0.38%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SDAの今日の為替レートは、0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり2.64の安値と2.78の高値で取引されました。
SunCar Technology Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
2.64 2.78
1年のレンジ
2.13 11.60
- 以前の終値
- 2.66
- 始値
- 2.75
- 買値
- 2.67
- 買値
- 2.97
- 安値
- 2.64
- 高値
- 2.78
- 出来高
- 316
- 1日の変化
- 0.38%
- 1ヶ月の変化
- 5.53%
- 6ヶ月の変化
- -33.25%
- 1年の変化
- -76.62%
