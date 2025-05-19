Валюты / SDA
SDA: SunCar Technology Group Inc
2.65 USD 0.02 (0.75%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SDA за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.55, а максимальная — 2.70.
Следите за динамикой SunCar Technology Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SDA
- What's Going On With Nio Stock Wednesday? - NIO (NYSE:NIO)
- SunCar Technology stock rises, company deepens NIO partnership
- SunCar expands partnership with NIO to enhance auto insurance services
- SunCar expects to double business with Xiaomi in 2025
- Oppenheimer sets SunCar Tech Outperform with $3.50 target
- SUNCAR TO PARTICIPATE IN UPCOMING INVESTOR CONFERENCES
- BTIG maintains Buy on SunCar stock with $12 target
- SunCar Technology Reports First Quarter 2025 Results
Дневной диапазон
2.55 2.70
Годовой диапазон
2.13 11.60
- Предыдущее закрытие
- 2.67
- Open
- 2.67
- Bid
- 2.65
- Ask
- 2.95
- Low
- 2.55
- High
- 2.70
- Объем
- 146
- Дневное изменение
- -0.75%
- Месячное изменение
- 4.74%
- 6-месячное изменение
- -33.75%
- Годовое изменение
- -76.80%
