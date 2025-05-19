QuotazioniSezioni
Valute / SDA
Tornare a Azioni

SDA: SunCar Technology Group Inc

2.59 USD 0.08 (3.00%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SDA ha avuto una variazione del -3.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.57 e ad un massimo di 2.72.

Segui le dinamiche di SunCar Technology Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SDA News

Intervallo Giornaliero
2.57 2.72
Intervallo Annuale
2.13 11.60
Chiusura Precedente
2.67
Apertura
2.64
Bid
2.59
Ask
2.89
Minimo
2.57
Massimo
2.72
Volume
209
Variazione giornaliera
-3.00%
Variazione Mensile
2.37%
Variazione Semestrale
-35.25%
Variazione Annuale
-77.32%
21 settembre, domenica