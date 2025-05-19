Valute / SDA
SDA: SunCar Technology Group Inc
2.59 USD 0.08 (3.00%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SDA ha avuto una variazione del -3.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.57 e ad un massimo di 2.72.
Segui le dinamiche di SunCar Technology Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SDA News
- SunCar Technology investirà fino a 10 milioni di dollari in criptovalute
- SunCar prevede di investire fino a 10 milioni di dollari in criptovalute
- SunCar Technology to invest up to $10 million in cryptocurrencies
- SunCar plans to invest up to $10 million in cryptocurrency assets
- What's Going On With Nio Stock Wednesday? - NIO (NYSE:NIO)
- SunCar Technology stock rises, company deepens NIO partnership
- SunCar expands partnership with NIO to enhance auto insurance services
- SunCar expects to double business with Xiaomi in 2025
- Oppenheimer sets SunCar Tech Outperform with $3.50 target
- SUNCAR TO PARTICIPATE IN UPCOMING INVESTOR CONFERENCES
- BTIG maintains Buy on SunCar stock with $12 target
- SunCar Technology Reports First Quarter 2025 Results
Intervallo Giornaliero
2.57 2.72
Intervallo Annuale
2.13 11.60
- Chiusura Precedente
- 2.67
- Apertura
- 2.64
- Bid
- 2.59
- Ask
- 2.89
- Minimo
- 2.57
- Massimo
- 2.72
- Volume
- 209
- Variazione giornaliera
- -3.00%
- Variazione Mensile
- 2.37%
- Variazione Semestrale
- -35.25%
- Variazione Annuale
- -77.32%
21 settembre, domenica