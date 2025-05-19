Währungen / SDA
SDA: SunCar Technology Group Inc
2.67 USD 0.01 (0.38%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SDA hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.64 bis zu einem Hoch von 2.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die SunCar Technology Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SDA News
- SunCar Technology investiert bis zu 10 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen
- SunCar Technology to invest up to $10 million in cryptocurrencies
- SunCar plans to invest up to $10 million in cryptocurrency assets
- What's Going On With Nio Stock Wednesday? - NIO (NYSE:NIO)
- SunCar Technology stock rises, company deepens NIO partnership
- SunCar expands partnership with NIO to enhance auto insurance services
- SunCar expects to double business with Xiaomi in 2025
- Oppenheimer sets SunCar Tech Outperform with $3.50 target
- SUNCAR TO PARTICIPATE IN UPCOMING INVESTOR CONFERENCES
- BTIG maintains Buy on SunCar stock with $12 target
- SunCar Technology Reports First Quarter 2025 Results
Tagesspanne
2.64 2.78
Jahresspanne
2.13 11.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.66
- Eröffnung
- 2.75
- Bid
- 2.67
- Ask
- 2.97
- Tief
- 2.64
- Hoch
- 2.78
- Volumen
- 316
- Tagesänderung
- 0.38%
- Monatsänderung
- 5.53%
- 6-Monatsänderung
- -33.25%
- Jahresänderung
- -76.62%
