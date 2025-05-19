Devises / SDA
SDA: SunCar Technology Group Inc
2.59 USD 0.08 (3.00%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SDA a changé de -3.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.57 et à un maximum de 2.72.
Suivez la dynamique SunCar Technology Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SDA Nouvelles
- SunCar Technology va investir jusqu’à 10 millions $ dans les cryptomonnaies
- SunCar prévoit d’investir jusqu’à 10 millions $ dans les actifs crypto
- SunCar Technology to invest up to $10 million in cryptocurrencies
- SunCar plans to invest up to $10 million in cryptocurrency assets
- What's Going On With Nio Stock Wednesday? - NIO (NYSE:NIO)
- SunCar Technology stock rises, company deepens NIO partnership
- SunCar expands partnership with NIO to enhance auto insurance services
- SunCar expects to double business with Xiaomi in 2025
- Oppenheimer sets SunCar Tech Outperform with $3.50 target
- SUNCAR TO PARTICIPATE IN UPCOMING INVESTOR CONFERENCES
- BTIG maintains Buy on SunCar stock with $12 target
- SunCar Technology Reports First Quarter 2025 Results
Range quotidien
2.57 2.72
Range Annuel
2.13 11.60
- Clôture Précédente
- 2.67
- Ouverture
- 2.64
- Bid
- 2.59
- Ask
- 2.89
- Plus Bas
- 2.57
- Plus Haut
- 2.72
- Volume
- 209
- Changement quotidien
- -3.00%
- Changement Mensuel
- 2.37%
- Changement à 6 Mois
- -35.25%
- Changement Annuel
- -77.32%
20 septembre, samedi