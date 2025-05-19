货币 / SDA
SDA: SunCar Technology Group Inc
2.63 USD 0.02 (0.75%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SDA汇率已更改-0.75%。当日，交易品种以低点2.52和高点2.76进行交易。
关注SunCar Technology Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
2.52 2.76
年范围
2.13 11.60
- 前一天收盘价
- 2.65
- 开盘价
- 2.64
- 卖价
- 2.63
- 买价
- 2.93
- 最低价
- 2.52
- 最高价
- 2.76
- 交易量
- 162
- 日变化
- -0.75%
- 月变化
- 3.95%
- 6个月变化
- -34.25%
- 年变化
- -76.97%
