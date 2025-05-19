통화 / SDA
SDA: SunCar Technology Group Inc
2.59 USD 0.08 (3.00%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SDA 환율이 오늘 -3.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.57이고 고가는 2.72이었습니다.
SunCar Technology Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SDA News
- SunCar Technology, 암호화폐에 최대 1천만 달러 투자
- 선카 테크놀로지, 암호화폐 자산에 최대 1,000만 달러 투자 계획
- SunCar Technology to invest up to $10 million in cryptocurrencies
- SunCar plans to invest up to $10 million in cryptocurrency assets
- What's Going On With Nio Stock Wednesday? - NIO (NYSE:NIO)
- SunCar Technology stock rises, company deepens NIO partnership
- SunCar expands partnership with NIO to enhance auto insurance services
- SunCar expects to double business with Xiaomi in 2025
- Oppenheimer sets SunCar Tech Outperform with $3.50 target
- SUNCAR TO PARTICIPATE IN UPCOMING INVESTOR CONFERENCES
- BTIG maintains Buy on SunCar stock with $12 target
- SunCar Technology Reports First Quarter 2025 Results
일일 변동 비율
2.57 2.72
년간 변동
2.13 11.60
- 이전 종가
- 2.67
- 시가
- 2.64
- Bid
- 2.59
- Ask
- 2.89
- 저가
- 2.57
- 고가
- 2.72
- 볼륨
- 209
- 일일 변동
- -3.00%
- 월 변동
- 2.37%
- 6개월 변동
- -35.25%
- 년간 변동율
- -77.32%
20 9월, 토요일