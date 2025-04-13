通貨 / SBSW
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SBSW: D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS
8.73 USD 0.16 (1.87%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SBSWの今日の為替レートは、1.87%変化しました。日中、通貨は1あたり8.50の安値と8.77の高値で取引されました。
D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADSダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SBSW News
- Air Lease, Ionis Pharmaceuticals, Arrowhead Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Air Lease (NYSE:AL)
- Sibanye Stillwater stock price target raised to $8.50 by BMO Capital
- Sibanye Stillwater Stock's Diversification Strategy Pays Off (NYSE:SBSW)
- Sibanye Stillwater Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SBSW)
- Sibanye Stillwater Limited (SBSW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- JM Smucker, Baidu And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Baidu (NASDAQ:BIDU)
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Lithium Junior Miners News For The Month Of August 2025
- Sibanye Stillwater Limited (SBSW): A Bull Case Theory
- Sibanye-Stillwater’s call for US tariff on Russian palladium may add to price volatility
- Undercovered Dozen: Christian Dior, Coca-Cola, Trinity Capital, Amgen And More
- Sibanye Stillwater Is More Than A Gold Miner, And I’m Long Because Of It (NYSE:SBSW)
- Sibanye Stillwater's Market Positioning Should Drastically Improve (NYSE:SBSW)
- Neo Energy Metals provides update on financial audit and acquisitions
- Lithium Junior Miners News For The Month Of June 2025
- SBSW, BRVO, ELR: Platinum’s Price Hits 10-Year High as ‘Gold Fatigue’ Takes Hold - TipRanks.com
- Sibanye Stillwater files Form 6-K with SEC
- Lithium Junior Miners News For The Month Of May 2025
- D-Wave Quantum And Advance Auto Parts Are Among Top 7 Mid-Cap Gainers Last Week (May 19-May 23): Are The Others In Your Portfolio? - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), D-Wave Quantum (NYSE:QBTS)
- Sibanye Stillwater's Turnaround Ignites, The Upside Is Still There (NYSE:SBSW)
- Agilysys, Amer Sports, X Financial And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Amer Sports (NYSE:AS), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Hertz Global And Webull Stocks Are Among Top Mid-Cap Gainers Last Week (Apr 14-Apr 18): Are The Others In Your Portfolio? - Hertz Global Holdings (NASDAQ:HTZ)
- Autoliv Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Hertz Global, Perion Network And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Autoliv (NYSE:ALV), Webull (NASDAQ:BULL)
- These Mid-Cap Stocks Outshone The Market Volatility Last Week (Apr 7-Apr 11): Are These In Your Portfolio? - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ:RXRX)
1日のレンジ
8.50 8.77
1年のレンジ
3.05 9.85
- 以前の終値
- 8.57
- 始値
- 8.76
- 買値
- 8.73
- 買値
- 9.03
- 安値
- 8.50
- 高値
- 8.77
- 出来高
- 6.342 K
- 1日の変化
- 1.87%
- 1ヶ月の変化
- 6.46%
- 6ヶ月の変化
- 85.74%
- 1年の変化
- 101.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K