SBSW: D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS

8.73 USD 0.16 (1.87%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SBSWの今日の為替レートは、1.87%変化しました。日中、通貨は1あたり8.50の安値と8.77の高値で取引されました。

D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADSダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
8.50 8.77
1年のレンジ
3.05 9.85
以前の終値
8.57
始値
8.76
買値
8.73
買値
9.03
安値
8.50
高値
8.77
出来高
6.342 K
1日の変化
1.87%
1ヶ月の変化
6.46%
6ヶ月の変化
85.74%
1年の変化
101.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K