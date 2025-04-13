Валюты / SBSW
SBSW: D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS
8.61 USD 0.20 (2.27%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SBSW за сегодня изменился на -2.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.56, а максимальная — 8.94.
Следите за динамикой D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SBSW
- Air Lease, Ionis Pharmaceuticals, Arrowhead Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Air Lease (NYSE:AL)
- Sibanye Stillwater stock price target raised to $8.50 by BMO Capital
- Sibanye Stillwater Stock's Diversification Strategy Pays Off (NYSE:SBSW)
- Sibanye Stillwater Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SBSW)
- Sibanye Stillwater Limited (SBSW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- JM Smucker, Baidu And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Baidu (NASDAQ:BIDU)
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Lithium Junior Miners News For The Month Of August 2025
- Sibanye Stillwater Limited (SBSW): A Bull Case Theory
- Sibanye-Stillwater’s call for US tariff on Russian palladium may add to price volatility
- Undercovered Dozen: Christian Dior, Coca-Cola, Trinity Capital, Amgen And More
- Sibanye Stillwater Is More Than A Gold Miner, And I’m Long Because Of It (NYSE:SBSW)
- Sibanye Stillwater's Market Positioning Should Drastically Improve (NYSE:SBSW)
- Neo Energy Metals provides update on financial audit and acquisitions
- Lithium Junior Miners News For The Month Of June 2025
- SBSW, BRVO, ELR: Platinum’s Price Hits 10-Year High as ‘Gold Fatigue’ Takes Hold - TipRanks.com
- Sibanye Stillwater files Form 6-K with SEC
- Lithium Junior Miners News For The Month Of May 2025
- D-Wave Quantum And Advance Auto Parts Are Among Top 7 Mid-Cap Gainers Last Week (May 19-May 23): Are The Others In Your Portfolio? - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), D-Wave Quantum (NYSE:QBTS)
- Sibanye Stillwater's Turnaround Ignites, The Upside Is Still There (NYSE:SBSW)
- Agilysys, Amer Sports, X Financial And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Amer Sports (NYSE:AS), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Hertz Global And Webull Stocks Are Among Top Mid-Cap Gainers Last Week (Apr 14-Apr 18): Are The Others In Your Portfolio? - Hertz Global Holdings (NASDAQ:HTZ)
- Autoliv Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Hertz Global, Perion Network And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Autoliv (NYSE:ALV), Webull (NASDAQ:BULL)
- These Mid-Cap Stocks Outshone The Market Volatility Last Week (Apr 7-Apr 11): Are These In Your Portfolio? - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ:RXRX)
Дневной диапазон
8.56 8.94
Годовой диапазон
3.05 9.85
- Предыдущее закрытие
- 8.81
- Open
- 8.92
- Bid
- 8.61
- Ask
- 8.91
- Low
- 8.56
- High
- 8.94
- Объем
- 9.606 K
- Дневное изменение
- -2.27%
- Месячное изменение
- 5.00%
- 6-месячное изменение
- 83.19%
- Годовое изменение
- 98.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.