货币 / SBSW
SBSW: D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS
8.67 USD 0.06 (0.70%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SBSW汇率已更改0.70%。当日，交易品种以低点8.48和高点8.76进行交易。
关注D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
8.48 8.76
年范围
3.05 9.85
- 前一天收盘价
- 8.61
- 开盘价
- 8.51
- 卖价
- 8.67
- 买价
- 8.97
- 最低价
- 8.48
- 最高价
- 8.76
- 交易量
- 2.320 K
- 日变化
- 0.70%
- 月变化
- 5.73%
- 6个月变化
- 84.47%
- 年变化
- 100.23%
