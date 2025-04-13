통화 / SBSW
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SBSW: D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS
9.53 USD 0.80 (9.16%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SBSW 환율이 오늘 9.16%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.95이고 고가는 9.54이었습니다.
D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SBSW News
- Air Lease, Ionis Pharmaceuticals, Arrowhead Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Air Lease (NYSE:AL)
- Sibanye Stillwater stock price target raised to $8.50 by BMO Capital
- Sibanye Stillwater Stock's Diversification Strategy Pays Off (NYSE:SBSW)
- Sibanye Stillwater Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SBSW)
- Sibanye Stillwater Limited (SBSW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- JM Smucker, Baidu And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Baidu (NASDAQ:BIDU)
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Lithium Junior Miners News For The Month Of August 2025
- Sibanye Stillwater Limited (SBSW): A Bull Case Theory
- Sibanye-Stillwater’s call for US tariff on Russian palladium may add to price volatility
- Undercovered Dozen: Christian Dior, Coca-Cola, Trinity Capital, Amgen And More
- Sibanye Stillwater Is More Than A Gold Miner, And I’m Long Because Of It (NYSE:SBSW)
- Sibanye Stillwater's Market Positioning Should Drastically Improve (NYSE:SBSW)
- Neo Energy Metals provides update on financial audit and acquisitions
- Lithium Junior Miners News For The Month Of June 2025
- SBSW, BRVO, ELR: Platinum’s Price Hits 10-Year High as ‘Gold Fatigue’ Takes Hold - TipRanks.com
- Sibanye Stillwater files Form 6-K with SEC
- Lithium Junior Miners News For The Month Of May 2025
- D-Wave Quantum And Advance Auto Parts Are Among Top 7 Mid-Cap Gainers Last Week (May 19-May 23): Are The Others In Your Portfolio? - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), D-Wave Quantum (NYSE:QBTS)
- Sibanye Stillwater's Turnaround Ignites, The Upside Is Still There (NYSE:SBSW)
- Agilysys, Amer Sports, X Financial And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Amer Sports (NYSE:AS), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Hertz Global And Webull Stocks Are Among Top Mid-Cap Gainers Last Week (Apr 14-Apr 18): Are The Others In Your Portfolio? - Hertz Global Holdings (NASDAQ:HTZ)
- Autoliv Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Hertz Global, Perion Network And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Autoliv (NYSE:ALV), Webull (NASDAQ:BULL)
- These Mid-Cap Stocks Outshone The Market Volatility Last Week (Apr 7-Apr 11): Are These In Your Portfolio? - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ:RXRX)
일일 변동 비율
8.95 9.54
년간 변동
3.05 9.85
- 이전 종가
- 8.73
- 시가
- 8.97
- Bid
- 9.53
- Ask
- 9.83
- 저가
- 8.95
- 고가
- 9.54
- 볼륨
- 9.818 K
- 일일 변동
- 9.16%
- 월 변동
- 16.22%
- 6개월 변동
- 102.77%
- 년간 변동율
- 120.09%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K